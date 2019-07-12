Bir tek Türkiye'de olur! Menemenspor yanlış futbolcuyu aldı

Menemenspor, transfer çalışmalarını sürdürürken bir skandaldan döndü. İzmir ekibi, transfer ettiği oyuncuları karıştırdı kulüp daha sonra hatanın fark edilmesinin ardından oyuncuyu apar topar gönderdi.

Menemenspor, İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow ile anlaştığını zannederek Portekiz 3. Ligi'nde oynayan Alpha Jallow ile sözleşme imzaladı. Hatanın fark edilmesinin ardından oyuncu apar topar gönderildi.

İzmir ekibinin menajerler vasıtasıyla beğenip anlaştığı Gambiyalı santrafor Jallow'un İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow değil, Portekiz 3. Lig ekibi Alcochetenseli Alpha Jallow olduğu ortaya çıkınca oyuncu ile yapılan sözleşme feshedildi.