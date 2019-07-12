Menemenspor yanlış futbolcuyu mu aldı? Açıklama geldi

Menemenspor'un transfer çalışmalarını sürdürürken bir skandaldan döndüğü iddia edildi. İddiaya göre Menemenspor, İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow ile anlaştığını zannederek Portekiz 3. Ligi'nde oynayan Alpha Jallow ile sözleşme imzaladı. İzmir ekibinin menajerler vasıtasıyla beğenip anlaştığı Gambiyalı santrafor Jallow'un İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow değil, Portekiz 3. Lig ekibi Alcochetenseli Alpha Jallow olduğu ortaya çıkınca oyuncu ile yapılan sözleşme feshedildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Menemenspor, yanlış oyuncuyu transfet ettiğine dair haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "8 Temmuz 2019 tarihinde Portekiz 3.lig takımı GD Alcochetense takımında oynayan forvet oyuncusu Alpha Jallow ile imzaladığımız sözleşme doğrultusunda Alpha Jallow'un sağlık muayene sonucu futbol oynamaya el verişli olmadığı doktor raporlarında ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda oyuncu ile sözleşme imzalandıktan sonra notere imza vermeye gitmeden kulübümüze ulaşan sağlık muayene raporları doğrultusunda oyuncunun sözleşmesi fesh edilmiş olup Alpha Jallow'un kulübümüz ile ilişiği kesilmiştir. Bugün bazı yayın organları tarafından iddaa edilen Alpha Jallow ile Lamin Jallow'un karıştığı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz oyuncu Alpha Jallow'un Portekiz 3. Lig GD Alcochetense takımında oynadığı bilinerek takıma dahil edilme sürecini başlatmıştır. Bu yayın organlarının yapmış olduğu haber gerçeği yansıtmadığı gibi kulübümüzü yaralamaya çalışmaktadır. Siz değerli Menemenspor taraftarları bu gibi gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmeyiniz."