Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Avro

Fenerbahçe'nin geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 12 milyon Avro bonservis bedeliyle sattığı Josef de Souza için beklenen ödeme suudi ekip tarafından ödendi.

Koç devreye girdi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmaları için maddi kaynak arayan Sarı-Lacivertli kulübe sevindirir haber geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 12 milyon Avro’ya Al Ahli’ye sattığı Josef de Souza’nın bonservisinin geç ödenmesi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Başkan Ali Koç ve Al Ahli yöneticileri ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli’nin Fenerbahçe'ye ödemesi gereken 5 milyon Avro'luk tutarın ödendiği bildirildi.