D.G.Sivasspor kamp çalışmalarını sürdürdü

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı saat 07.30'da başladı ve yarım saat dayanıklılık koşusu yapıldı. Daha sonra saat 11.00'de yeniden sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçla sona erdi.