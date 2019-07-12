Fernando resmen Sevilla'da

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Galatasaray, Fernando'nun 4.5 milyon Avro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

🚨 Por no romper la rutina... ¡Viernes de fichaje! 😉 ¡Fernando Reges ya es sevillista! 🇧🇷 #WeareSevilla

Sarı-Kırmızılı ekip, Brezilyalı deneyimli oyuncu için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray, Fernando'nun 4.5 milyon Avro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

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