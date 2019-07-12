Fernando resmen Sevilla'da

Galatasaray, Fernando'nun 4.5 milyon Avro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 18:05

Galatasaray, Fernando'nun 4.5 milyon Avro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, Brezilyalı deneyimli oyuncu için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Sarı-kırmızı ekiple 58 maça çıkmış, 4 gol 4 asist yapmıştı.

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