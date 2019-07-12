Fernando resmen Sevilla'da

Galatasaray, Fernando'nun 4.5 milyon Avro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Sarı-Kırmızılı ekip, Brezilyalı deneyimli oyuncu için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.
31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Sarı-kırmızı ekiple 58 maça çıkmış, 4 gol 4 asist yapmıştı.
Teşekkürler Fernando Reges! 🐙— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 12 Temmuz 2019
Yeni takımında başarılar dileriz. 👋 pic.twitter.com/XNO7qq83YR
İspanyol kulüp Fernando transferini hazırladığı video ile duyurdu.
🚨 Por no romper la rutina... ¡Viernes de fichaje! 😉— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 12 Temmuz 2019
¡Fernando Reges ya es sevillista! 🇧🇷 #WeareSevilla