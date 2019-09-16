Trabzonspor'da kıyamet koptu

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor seyircisi önünde 2 kez öne geçtiği maçta Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Bordo mavililerin yediği ikinci gol öncesi yaşananlar gecenin en çok tartışılan olayı oldu.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan internet üzerinden bir açıklama yayınlanladı. Gençlerbirliği maçında Trabzonspor'un yediği ikinci golden önceki faul pozisyonunun verilmemesini, skandal olarak yorumladı. Doğan, “Elbette ki eksiklerimiz ve hatalarımız var. Tabi ki bunları gidermek tamamen bizim sorumluluğumuzda. Ancak ligin başından itibaren bize karşı yapılanlar artık hakem hatası diyemeyeceğimiz boyutlara ulaşmıştır'' dedi. TFF ve MHK tarafından Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon yapıldığını, bunların Trabzonsporu yarıştan koparma amacı güttüğünü ifade etti.

Ayrıca sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Doğan çok tartışılan ve VAR'da incelenmeyen pozisyon için, ”Mazeretlere sığınmadan söylüyorum! Rakibin golünden önce şu faülü vermeyen Kalkavan ve VAR'daki hakemler! Sizin Trabzonspor ile derdiniz nedir? Bu VAR niye var! Bu VAR Trabzonspor olunca niye yok oluyor! Bir takımın kaderiyle oynamaya hakkını size kim veriyor? Yazıklar olsun be!” ifadelerini kullandı.