Fenerbahçe'den altyapı hamlesi

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz 22 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi kapsamında 11 transfer daha gerçekleştirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 18:24

Böylelikle 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi’nde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz toplamda 28 transfer gerçekleştirmiş oldu.

2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi 11 Ekim 2019 tarihinde sonlanacak.

Oyuncu İzleme Birimimiz Sorumlusu Serhat Pekmezci “Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek." dedi.

Adı Soyadı: Arma Turan
Doğum Tarihi: 13.12.2008
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Tunçspor

Adı Soyadı: Utku Büyükköse
Doğum Tarihi: 08.09.2004
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Altınordu

Adı Soyadı: Burak Özduman
Doğum Tarihi: 09.09.2004
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Turgutluspor

Adı Soyadı: Doğukan Tarlaek
Doğum Tarihi: 19.03.2004
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Atalay Barut
Doğum Tarihi: 11.02.2005
Mevki: Sağ Bek
Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Ali Ali
Doğum Tarihi: 01.04.2005
Mevki: Kaleci
Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor

Adı Soyadı: Ozan Şafak Canik
Doğum Tarihi: 09.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Beşiktaş

Adı Soyadı: Kerem Yandal
Doğum Tarihi: 09.05.2006
Mevki: Kaleci
Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor

Adı Soyadı: Yusuf Akçiçek
Doğum Tarihi: 25.01.2006
Mevki: Stoper
Geldiği Kulüp: Galatasaray

Adı Soyadı: Orhan Ertaş
Doğum Tarihi: 22.08.2006
Mevki: Sağ Kanat
Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Göktuğ Enes Ceniklioğlu
Doğum Tarihi: 17.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Sivas Belediye Spor

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