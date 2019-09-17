Fenerbahçe'den altyapı hamlesi

Böylelikle 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi’nde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz toplamda 28 transfer gerçekleştirmiş oldu.



2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi 11 Ekim 2019 tarihinde sonlanacak.



Oyuncu İzleme Birimimiz Sorumlusu Serhat Pekmezci “Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek." dedi.

Adı Soyadı: Arma Turan

Doğum Tarihi: 13.12.2008

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Tunçspor

Adı Soyadı: Utku Büyükköse

Doğum Tarihi: 08.09.2004

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Altınordu

Adı Soyadı: Burak Özduman

Doğum Tarihi: 09.09.2004

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Turgutluspor

Adı Soyadı: Doğukan Tarlaek

Doğum Tarihi: 19.03.2004

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Atalay Barut

Doğum Tarihi: 11.02.2005

Mevki: Sağ Bek

Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Ali Ali

Doğum Tarihi: 01.04.2005

Mevki: Kaleci

Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor

Adı Soyadı: Ozan Şafak Canik

Doğum Tarihi: 09.05.2006

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Beşiktaş

Adı Soyadı: Kerem Yandal

Doğum Tarihi: 09.05.2006

Mevki: Kaleci

Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor

Adı Soyadı: Yusuf Akçiçek

Doğum Tarihi: 25.01.2006

Mevki: Stoper

Geldiği Kulüp: Galatasaray

Adı Soyadı: Orhan Ertaş

Doğum Tarihi: 22.08.2006

Mevki: Sağ Kanat

Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Göktuğ Enes Ceniklioğlu

Doğum Tarihi: 17.05.2006

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Sivas Belediye Spor