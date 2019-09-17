Fenerbahçe'den altyapı hamlesi

Böylelikle 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi’nde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz toplamda 28 transfer gerçekleştirmiş oldu.
2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi 11 Ekim 2019 tarihinde sonlanacak.
Oyuncu İzleme Birimimiz Sorumlusu Serhat Pekmezci “Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek." dedi.
Adı Soyadı: Arma Turan
Doğum Tarihi: 13.12.2008
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Tunçspor
Adı Soyadı: Utku Büyükköse
Doğum Tarihi: 08.09.2004
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Altınordu
Adı Soyadı: Burak Özduman
Doğum Tarihi: 09.09.2004
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Turgutluspor
Adı Soyadı: Doğukan Tarlaek
Doğum Tarihi: 19.03.2004
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Akhisarspor
Adı Soyadı: Atalay Barut
Doğum Tarihi: 11.02.2005
Mevki: Sağ Bek
Geldiği Kulüp: Akhisarspor
Adı Soyadı: Ali Ali
Doğum Tarihi: 01.04.2005
Mevki: Kaleci
Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor
Adı Soyadı: Ozan Şafak Canik
Doğum Tarihi: 09.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Beşiktaş
Adı Soyadı: Kerem Yandal
Doğum Tarihi: 09.05.2006
Mevki: Kaleci
Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor
Adı Soyadı: Yusuf Akçiçek
Doğum Tarihi: 25.01.2006
Mevki: Stoper
Geldiği Kulüp: Galatasaray
Adı Soyadı: Orhan Ertaş
Doğum Tarihi: 22.08.2006
Mevki: Sağ Kanat
Geldiği Kulüp: Akhisarspor
Adı Soyadı: Göktuğ Enes Ceniklioğlu
Doğum Tarihi: 17.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Sivas Belediye Spor