"Gönlüm bu şehirde olacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un eski teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kan değişikliğinin kulübe fayda getireceği umuduyla görevinden ayrıldığını belirtti.

Mavi-beyazlı ekibin geçen hafta Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın ardından kulüple anlaşarak takımdan ayrılan Bilazer, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'a hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Bilazer, futbol oynadığı dönemde Erzurumspor'da şampiyonluk yaşadığına işaret ederek, "Hayatımın en mutlu dönemini geçirdiğim, şampiyonluk yaşadığım Erzurumspor'umuza teknik anlamda da yardımcı olmak ve bu büyük camianın değerlerine uygun, birlikte yeni başarılar elde etmek ve geliştirmek amacıyla yola çıktık.Küme düşen bir takımı psikolojik olarak yeniden toparlamak ve hedefe kilitleme yolunda ilk dönemde bazı sıkıntılar yaşayabileceğimizi zaten tahmin ediyorduk." ifadelerini kullandı.

Erzurum'a gönülden bağlı olduğunu vurgulayan Bilazer, görevinden ayrılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Kendimi her zaman onlardan biri olarak gördüğüm, en yüksek aidiyet duygusuyla sevdiğim bu kulüpten ayrılmanın, kan değişikliğinin kulübe fayda getireceği umuduyla gerekli olduğuna karar verdim. Kendimi her zaman onlardan biri olarak gördüm ve kimsenin üzülmesini istemiyorum. Sorunları başarıyla çözeceğimize inandığım bir dönemde ayrılmış olmanın burukluğunu yaşıyorum ancak gönlüm 20 yılı aşkın süredir beni bağrına basan bu şehirde olacak."