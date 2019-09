Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel: ''Her şey daha yeni başlıyor''

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 yıllık Şenol Güneş döneminin sona erdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Yücel, “Bu sene itibariyle yeni bir hocamız var ve aramıza katılan 8 oyuncu var. Yeni bir sistem, yeni bir oyun anlayışı oluşturuluyor. İlk başlarda bir uyum sorunu olmuş olabilir. Kadromuza katılan oyuncularla birlikte takımımızın bir adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Beşiktaş sezona şanssız bir şekilde başladı. Takıma katılamayan oyuncularımız var. Geçtiğimiz hafta son derece profesyonel futbolcularımızın son derece amatör hatalarıyla puan kayıpları yaşadık ve kırmızı kartlarla birlikte oyuncularımız cezalı duruma düştü. Böyle olunca da taraftarlarımız üzüldü ve haklı olarak tepkilerini ortaya koydu. Ama şu anda hiçbir şey bitmiş değil, yeni başlıyor. Sezon başında kadro mühendisliğine bakılarak şampiyon ilan edilen takımları gördük. Ama şu anda 1 maçımız eksik ve bu takımlardan 3-4 puan gerideyiz. Bizler ‘En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş’ diyen bir camiadan geliyoruz. Bizi diğer kulüplerden ayıran en büyük özelliğimiz Beşiktaş kültürü, Beşiktaş duruşu ve Beşiktaş kimliğidir. Eleştiri tabii ki olacak. Ama belden aşağı eleştiri olursa, Beşiktaşlılık duruşunu kaybedersek, bunu ne kupalar ne de şampiyonluklar geri getirir. Takımımız bir kazanma serisi yakaladıktan sonra ligin en büyük şampiyonluk adayı olacaktır. Yapılan transferlerin tamamı nokta atışı transferlerdi” diye konuştu.



“Onlar üzülüyorsa ben kahroluyorum”

Beşiktaş’ın en büyük transferinin her zaman taraftarı olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, “Beşiktaş’ın taraftarı önünde maç kaybetme ihtimali, taraftar istediği zaman sıfırdır. Beşiktaş üzerinden algı operasyonu yapanları, gerçek Beşiktaşlılar olarak bir tarafa bırakmamız lazım. Lig yeni başladı. Bizim bir an önce taraftarla, oyuncusuyla, teknik heyeti ve yönetimiyle bir olmamız lazım. Önümüzdeki haftalarda sakatlarımızın da katılmasının ardından şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş olacaktır. Taraftarımızın üzüldüğünün farkındayım. Ben de 10 yıllık yönetici değilim. Taraftarların içinden geliyorum. Onlar üzülüyorsa ben kahroluyorum. Elimizden geldiğince hocamıza destek olmamız lazım. Her şey yeni başladı. Biz takımımıza destek olmazsak, ligin başında kaybedilecek puanları, şampiyonluğa koşarken çok ararız. Benim ricam taraftarlarımızın takımın yanında olması. Zaten işler kötüye gittiği zaman taraftarlarımız her türlü tepkiyi koyuyor. Ben tekrar söylüyorum, Beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır. Ama işler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.



“Bizler de yöneticiyiz ama taraftarız”

Kenetlenmenin ve birlik olmanın gerektiğini ifade eden Yücel, “4 sene önceki hava biraz kayboldu. Beşiktaş’ın en büyük rakibi yine Beşiktaş. Beşiktaş’ın kayıplarından, ellerini ovuşturan bir kitle var. Taraftarken bunu göremiyorduk. Bu tip algı operasyonlarına kimse kulak asmasın. Bizler de yöneticiyiz ama aynı zamanda taraftarız. Ortada vahim bir durum yok ve bu takım toparlanacaktır. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu akşam Başakşehir maçıyla bir çıkış yakalayacağız. Sakatların da katılmasıyla Beşiktaş, 2 sene önceki ruhuna kavuşacaktır” dedi.



“Olağanüstü kongre durumu yok”

Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Demirören’in başkan adayı olacağıyla ilgili haberlerin çıkmasını da değerlendiren Yücel, “Olağanüstü genel kurula gidilmesiyle ilgili benim inisiyatifimde olan bir durum yok. Ama benim bildiğim kadarıyla Yıldırım Demirören’in bir niyeti olmadığının haberleri çıktı. Herkes Beşiktaş için adaylığını koyabilir ama şu ana kadar Yıldırım başkanın adaylığıyla ilgili herhangi bir durum olmadı” açıklamasını yaptı.

Yönetim olarak olağanüstü kongreyle ilgili bir görüşme olmadığını da sözlerine ekleyen Yücel, “Böyle bir konunun yanından da geçilmedi. Bir algı oluşturuluyor ve böyle işler varmış gibi oluyor. Böyle olunca da odaklanmamız gereken işlerin dışına çıkıyoruz. Şu anda takımımızın desteğe ihtiyacı var. Bir adaptasyon sorunu oldu ve sürece ihtiyaç var. Bu tabii ki 15-18 maçlık bir süre değil. Bazı sakatlıklar oldu, son derece profesyonel oyuncuların hatalarıyla kırmızı kartlar gördük. Ama toparlayacağız, takım umut vadediyor. Biz yeter ki bir raya girelim ve bundan sonrası da gelecek” diyerek sözlerini tamamladı.