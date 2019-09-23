Anadolu Üniversitesi sezona hızlı başladı



Yaylacık Gençlik ve Spor Kulübü ile Safranbolu İlçe Sahası’nda karşılaşan Eskişehir temsilcisi, Karabük ekibini 3-0’lık net bir skorla geçti. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibi karşısında baskı kuran Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, sezonun ilk golünü Caner Çolak’ın penaltıdan attığı golle buldu. İlk golle birlikte morallenen Anadolu Üniversitesinin baskılı ve tempolu oyunu takıma ikinci penaltıyı getirdi. Ali Temizkan’ın kullandığı penaltı ağlarla buluşurken skor da 2-0’a getirildi. Rakibi karşısında daha rahat bir oyun sergilemeye başlayan takımın galibiyet golü ise Tahir Türker’in ayağından geldi. Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 3-0’lık bir skorla sezonun ilk galibiyetini almış oldu.