Şota'nın takımı 6 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Taşkent temsilcisi Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Metalourg'u deplasmanda 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 56'ya yükselten Pakhtakor, en yakın rakibi Lokomotiv'le arasındaki puan farkını 19'a çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şota yönetiminde geçen sezon lig ikincisi olan Pakhtakor, toplamda 12'nci, Gürcü çalıştırıcı idaresinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Özbekistan Kupası'nda da mücadelesini sürdüren Pakhtakor, 26 Eylül'de yarı final maçında Nasaf ile finale kalabilmek için mücadele edecek.

Ülkenin en köklü kulüplerinden olan Pakhtakor, Özbekistan Kupası'nı 11 kez müzesine götürürken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2002 ve 2004 yıllarında yarı final oynama başarısı gösterdi.

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.