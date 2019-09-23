Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

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