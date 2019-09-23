Sivas’ta şok gol

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Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarının son 10 dakikası inanılmazdı.

80. dakikada VAR uyarısı ile gelen penaltıyı Sörloth gole çeviremedi.

İkinci yarıda tempo düştü. Taraflar kontorllü oyunu tercih ediyor.

41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

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