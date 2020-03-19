Futbolcular şikayet etti, FIFPRO erteleyin dedi
Futbol dünyası isyanda.
FIFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği), Türkiye'de çok sayıda yabancı futbolcunun kendileri ile iletişime geçerek TFF'yi şikayet ettiğini açıkladı. Bu isimler arasında ünlü yıldızlar da var.
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'deki maçların ertelenmesini talep etti.
FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'deki birçok yabancı futbolcunun salgın devam ederken futbol oynamaktan rahatsızlık duyduğu için FIFPro ile iletişime geçtiği ifade edildi.
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