Galatasaray Başkanına geçmiş olsun mesajı:Dualarımız seninle..
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Başkan Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Başkan Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yaşadığı sağlık probremlerinden dolayı hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama yapılmış ve Cengiz’in bir dizi operasyon geçireceği açıklanmıştı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz’e destek oldu. Albayrak, Cengiz ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Dualarımız seninle sevgili Başkanım" notunu düştü.
Video Haberler
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme
- Tüyler ürperten iddia: Eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
- ABD'li hemşireden dehşete düşüren koronavirüs itirafı
- Ayın Dünya'ya en yakın olduğu an
- Tele 1 canlı yayınında 'RTÜK' protestosu
- İstanbul’da bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu!
- Siyasilerden damat Berat Albayrak'a tepki yağdı
- İçimiz kan ağlıyor, faturayı hep birlikte ödüyoruz
- CHP'li vekilden Erdoğan'lı döviz tepkisi!
- Karantina adasında sürücü aracını denize attı