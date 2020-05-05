Galatasaray Kulübü, Ali Uras'ı andı
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Prof.Dr. Ali Uras'ı andı.
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın sekizinci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan, eski başkanlarımızdan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ali Uras Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kazandırılmasını sağlayan isimlerdendi.
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