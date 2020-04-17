“Galatasaray’a dönmek isterim”
Brezilyalı Felipe Melo’dan Galatasaray camiasını hareketlendirecek açıklama.
Galatasaray'da taraftarın çok sevdiği oyunculardan olan Brezilyalı Felipe Melo, Instagram'da bir canlı yayına katıldı ve Türkiye'deki günleriyle ilgili de konuştu.
Melo’nun sözleri şöyle:
“Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı unutmuyorum. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdi. Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim. Çayı çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi şeyi çay. Her gün çay içiyorum, oğlum Türkiye'de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor.
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