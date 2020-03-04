Galatasaray'a müjde, antrenmanlara başladı
Lemina takımla çalıştı.
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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