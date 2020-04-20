Galatasaray’a Telles piyangosu

20 Nisan 2020 Pazartesi, 08:46

Galatasaray’dan Porto’ya sonraki transferden gelecek paranın yüzde yirmisi şartı ile giden Brezilyalı sol bek Alex Telles’in talipleri çoğaldı.

Uzun süredir Alex Telles'i gündeminde tutan İspanyol Atletico Madrid yeniden çalışmalara başladı. Sol bekte alternatifi olmayan Renan Lodi ile rekabete girebilmesi için Alex Telles ismi Atletico Madrid'in tekrar ilgi alanına girdi. Teles’in koronavirüs öncesi tahmini transfer bedeli 20-30 milyon Avro civarıydı. Bu paranın yüzde 20’si Galatasaray’a kalacak.

Kaynak: Ajanslar.