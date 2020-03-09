Galatasaray’da isyan VAR

Başkan Cengiz ve yönetici Günay isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2020 Pazartesi, 06:56

2-1 önde gittiği maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’da penaltı isyanı var. 

Teknik direktör Fatih Terim’in “Hakemin gözü önündeki gri pozisyon” açıklamasının ardından Başkan Mustafa Cengiz’in de “Susuyorsak efendiliğimizden, 3 puanımız göz göre gitti” dediği öğrenildi.

Yönetici Yusuf Günay ise “VAR icadı, haksız bir penaltı ile galibiyetimize engel olunsa da, bu mücadele ve güzel oyun, şampiyonluğun habercisidir” açıklamasını yaptı.


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