Galatasaray’da isyan VAR
Başkan Cengiz ve yönetici Günay isyan etti.
2-1 önde gittiği maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’da penaltı isyanı var.
Teknik direktör Fatih Terim’in “Hakemin gözü önündeki gri pozisyon” açıklamasının ardından Başkan Mustafa Cengiz’in de “Susuyorsak efendiliğimizden, 3 puanımız göz göre gitti” dediği öğrenildi.
Yönetici Yusuf Günay ise “VAR icadı, haksız bir penaltı ile galibiyetimize engel olunsa da, bu mücadele ve güzel oyun, şampiyonluğun habercisidir” açıklamasını yaptı.
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