Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 07:24

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinden istifa eden Hasan Şaş olayının yankıları sürüyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasındaki gerginliğin kulübün medya sorumlusunun görevine son verilmesine dayandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, medya sorumlusunun ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini söylediği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.

CEVAP GELMEDİ!

Yardımcı antrenör Hasan Şaş, “Hocam basında yazılan ve kulağıma gelen duyumlar doğru mu” diye soru yöneltti. Umursamaz bir tavırda olan Terim, sessiz kalmayı tercih edince Hasan Şaş, istifa etmeyi kafasına koydu. Öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kendi isteğiyle görevi bıraktığını açıklayan deneyimli antrenörün ayrılığı, kulübün resmi açıklamasıyla kesinleşti. Bu durumdan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması an meselesi.

Kaynak: Skor