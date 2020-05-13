Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası!
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinden istifa eden Hasan Şaş olayının yankıları sürüyor.
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinden istifa eden Hasan Şaş olayının yankıları sürüyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasındaki gerginliğin kulübün medya sorumlusunun görevine son verilmesine dayandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, medya sorumlusunun ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini söylediği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.
CEVAP GELMEDİ!
Yardımcı antrenör Hasan Şaş, “Hocam basında yazılan ve kulağıma gelen duyumlar doğru mu” diye soru yöneltti. Umursamaz bir tavırda olan Terim, sessiz kalmayı tercih edince Hasan Şaş, istifa etmeyi kafasına koydu. Öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kendi isteğiyle görevi bıraktığını açıklayan deneyimli antrenörün ayrılığı, kulübün resmi açıklamasıyla kesinleşti. Bu durumdan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması an meselesi.
Kaynak: Skor
Video Haberler
- Kameranın açık olduğunu unutan dekandan skandal ifadeler
- Bursa'da talana direnen köylülere jandarma müdahalesi
- CHP'li belediyenin maske atölyesine araştırma başlatıldı
- Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa zabıta şiddeti
- Rize'de maden işçileri iş bıraktı
- Fransa'da yaşayan Türk'ten bakımevine yardım
- Erdoğan'a 'darbe' yanıtı: Sandıkla seni indireceğiz!
- NTV muhabiri koronavirüs tedavisini böyle görüntüledi
- Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada
- Kadıköy'de çıkan yangında dumandan etkilendiler