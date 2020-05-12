Galatasaray'dan 4'lü Play-off önerisi!

12 Mayıs 2020 Salı, 13:48

Süper Lig'in başlangıç tarihine yönelik eleştiriler devam ederken, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'ndan ilginç bir öneri geldi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ligden düşmenin kaldırılmasını ve 4'lü Play-off sistemini önerdi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "İlk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off olabilir. Puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın. Koronavirüsü en ağır yaşayan kulüplerden biri de biziz. TFF'nin liglerle ilgili kararını çok yadırgıyorum. Ülkemizde bir seyahat yasağı var. Liglerin 12 Haziran'da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim?"" dedi.