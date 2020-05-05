Galatasaray'dan Başkan Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
Galatasaray Kulübü, 1 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu
ve bir dizi operasyon geçireceğini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten bugün yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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