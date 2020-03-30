Galatasaray’dan son dakika açıklaması

30 Mart 2020 Pazartesi, 10:40

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak’ın rahatsızlığı ile ilgili haberler üzerine sert bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama: "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır. Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir."