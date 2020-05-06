Galatasaray'ın başındaki 12 milyon Avro'luk dert

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:49

Gelecek sezonun planlamalarını yapan Galatasaray, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ayrı ayrı uğraş verecek gibi görünüyor. Mbaye Diagne ile Ryan Babel Galatasaray'a geri mi dönecek? Sonra ne olacak? Galatasaray'a maliyetleri ne kadar? İşte bu sorular camiayı üzüyor.

BABEL VE DİAGNE GERİ DÖNECEK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kiralık gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönecek. Kimse onları istemeyince sarı-kırmızılılar; bonus, primler ve vergiler hariç 12 milyon 150 bin Avroluk (Yaklaşık 93 milyon lira) bir fatura ile karşı karşıya kaldı.