Game of Thrones’un 'Dağ’ından 501 kiloyla dünya rekoru

NTV’nin aktardığı habere göre, Game of Thrones dizisinde 'Dağ' karakterini canlandıran İzlandalı aktör ve sporcu Hafthor Björnsson ‘deadlift’te 501 kilo kaldırdı ve Eddie Hall’un 2016’da 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekorunu kırmayı başardı.

31 yaşındaki Björnsson, 501 kiloluk ağırlığı kaldırarak bu alanda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!



He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record