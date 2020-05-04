Game of Thrones’un 'Dağ’ından 501 kiloyla dünya rekoru
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı 'Dağ' karakteriyle bilinen aktör ve sporcu Hafthor Björnsson, 'deadlift'te 501 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.
NTV’nin aktardığı habere göre, Game of Thrones dizisinde 'Dağ' karakterini canlandıran İzlandalı aktör ve sporcu Hafthor Björnsson ‘deadlift’te 501 kilo kaldırdı ve Eddie Hall’un 2016’da 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekorunu kırmayı başardı.
31 yaşındaki Björnsson, 501 kiloluk ağırlığı kaldırarak bu alanda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!— ESPN (@espn) May 2, 2020
He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record ???? #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S
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