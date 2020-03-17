Game of Thrones'un Tormund'u koronavirüse yakalandı

17 Mart 2020 Salı, 03:11

Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran Kristofer Hivju, Instagram hesabından üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hivju, eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, semptomların hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

Hivju, paylaşımında "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!" ifadelerine yer verdi.