Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Dans ederek tabut taşıyan ve son dönemde sosyal medyada çok ilgi gören Ganalı dans grubundan Benjamin Aidoo, koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını söyledi.
Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı da. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu kutlamalar birçok kişiye iş kapısı da açıyor.
Benjamin Aidoo ve dans grubu da dans ederek tabut taşıyan ve bu sayede para kazanıyordu.
Ancak Aidoo, kokoronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından yakınıyor.
BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah'a konuşan Aidoo, salgından sonra dünyayı dolaşıp insanlara danslarını öğreteceklerini, bu şekilde ölenlere nasıl saygı gösterdiklerini anlatacaklarını söyledi.
Video Haberler
- İçtiği kolonyadan öldü
- Antalya otogarında hareketlilik
- 'Saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
- Yer: İzmir... Villada dolapta saklanırken yakalandılar!
- Özkan, Erdoğan'ın konuşmasındaki ayrıntıyı yakaladı
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!