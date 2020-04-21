Garanti BBVA'dan 30 milyon TL'lik solunum cihazı desteği

21 Nisan 2020 Salı, 12:01

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir adım daha atan Garanti BBVA, yaklaşık 30 milyon TL değerinde 200 adet solunum cihazıyla Milli Dayanışma Kampanyasına destek oluyor. Garanti BBVA, bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgınla mücadele için yürüttüğü ve toplam tutarı 35 milyon Avro’yu bulan yardım kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek üzere 4 milyon Avro ( yaklaşık 30 milyon TL) değerinde 200 adet solunum cihazının tedarikini sağlıyor.

Türkiye'de salgınla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla adım atan kurumlardan biri olan ve daha önce devlet üniversitesi hastanelerine teçhizat ve malzeme tedariki için 10 milyon TL’lik bağışta bulunan Garanti BBVA’nın toplam desteği 40 milyon TL’yi buluyor.

İKİNCİ BAĞIŞ

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Ülke olarak dünyayla birlikte çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu dönemde hepimizin önceliği insan sağlığı ve bunun için yapılacak katkı ve dayanışma. Garanti BBVA olarak ikinci bağışımızı, BBVA Grubunun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde farklı inisiyatiflerle birlikte gerçekleştirilen ve toplam tutarı 35 milyon Euro’ya varan yardım paketi kapsamında hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, Garanti BBVA olarak biz de ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 200 adet solunum cihazının tedarikini sağlamaya talip olduk. Milli Dayanışma kampanyası başlamadan önce ilk adımı atıp hastanelerimizin ihtiyacı için 10 milyon TL’lik bir fon ayırırken, ülkece sahiplendiğimiz bu kampanyamıza da anlamlı bir katkı yapmak adına yaklaşık 30 milyon TL tutarında cihaz alımıyla destek oluyoruz. Bu süreçten en az kayıpla çıkmanın yolunun birbirimizi desteklemekten, ihtiyaçları doğru tespit edip işbirliğimizi canlı tutmaktan geçtiğine inanıyoruz. Biz Garanti BBVA’lılar olarak, insan sağlığının her şeyden önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle, ısrarla bu konuda öncü görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.