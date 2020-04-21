Garo Paylan: Aylık 1170 TL geliriniz olsa, siz nasıl hayatta kalırdınız?
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İşsizlik Fonu’ndan 1170 TL ödenerek, ücretsiz izine çıkarılmasına izin veren yasayla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Paylan, geçen hafta Meclis'te kabul edilen yasa kapsamında, işveren tarafından ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca işçiye ödenecek olan 1170 TL, açlık ve sefalet ücreti olduğunu söyledi.
Paylan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na soruyoruz: "Açlık sınırı 2350 TL iken, ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca işçi ve aileleri, 1170 TL ile nasıl hayatta kalacaktır?" diye sordu.
Paylan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soruları şöyle:
"1. Açlık sınırı 2350 TL iken, ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca işçi ve aileleri, 1170 TL ile nasıl hayatta kalacaktır?
2. Sefalet ücretine mahkûm ettiğiniz işçiler ve ailelerinin, açlık ve kötü beslenme sonucu sağlıklarının bozulacağını hiç düşünmediniz mi?
3. Aylık 1170 TL geliriniz olsa, siz nasıl hayatta kalırdınız?"
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