Gaz ölçüm sonuçlarını açıkladı: Jeotermaller üst sınırın da üstünde!

05 Mayıs 2020 Salı, 13:41

Efeler’e bağlı Yılmazköy Mahallesi’nde 1 Mayıs Cuma günü jeotermal kuyusunda patlama gerçekleşmişti. Patlama ile ağır metaller havaya karışmış, sıcaklığı 200 dereceye ulaşan sular ise çevredeki zeytin bahçeleri ve tarım arazilerine yayılmıştı.

Patlamanın yaşandığı gün Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve Efeler Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin müdürleri bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Atay’ın kentteki hava kirliliğinin doğru verilerle tespit edilmesi için belediye envanterine kattığı ‘Gaz Ölçüm Cihazı’ ile tesis alanının dışında ölçüm yapılmış, belediye ekipleri jeotermal şirket hakkında tutanak tutmuştu. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre maksimum 20 metreküp olması gereken hidrojen sülfür değerinin 232 metreküple üst sınırın çok üstüne çıktığı tespit edildi.

Efeler Belediyesi tarafından gaz ölçüm cihazı ile 9 Şubat’tan bugüne kadar ilçe genelinde rutin olarak yapılan ölçümlerden elde edilen ve jeotermal santrallerin kentte sebep oldukları çevresel yıkımı gözler önüne seren sonuçların şeffaflık ilkesi gereği belediyenin resmi internet sitesinden (https://efeler.bel.tr) her ay vatandaşların erişimine sunulacağı açıkladı.



