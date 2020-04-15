Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı!

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Hürriyet ve Sabah gibi ulusal birçok gazetede muhabirlik, editörlük ve yazıişleri müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan ve ticaretle uğraşmaya başlayan gazeteci Ersin Kalkan, Fatih Balat’ta husumetli olduğu bir kişiyi öldürdü.

Evine girdiği sırada kendisine saldıran kişiyi cebinde bulunan çakı ile boğazından yaralan ve ölümüne neden olan Kalkan, olay sonrası Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Medyaradar'ın haberine göre görgü tanıkları olayın nefsi müdafaa olduğunu anlatırken, emniyete götürülen Kalkan’ın ilk ifadesinde çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Geceyi nezarethanede geçirecek olan 59 yaşındaki Kalkan’ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ERSİN KALKAN KİMDİR?

İstanbul Balat'ta büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında gazeteciliğe başladı ve Aydınlık 'ta Cemal Süreya'nın asistanlığını yaptı. Daha sonra Yeni Asır, Yeni Gündem, Güneş, Akşam, Gazete Pazar, Radikal ve Hürriyet'te mesleğini sürdürdü. Editörlük, yazı işleri müdürlüğü ve muhabirlik görevlerinde bulundu. Gazetecilik dışında Akademi İstanbul ve Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak kent sosyolojisi ve gazetecilik derslerine girdi. Hırant Dink ile ilgili bir söyleşisinin ardından Hürriyet gazetesinden ayrılmak zorunda kalan Ersin Kalkan, daha sonra National Geographic'te çalıştı. Kalkan son olarak Sabah gazetesinde görev yapmıştı.

Ersin Kalkan edebiyat alanında da ürünler verdi. Varlık, Milliyet Sanat, Gergedan, Sombahar gibi sanat edebiyat dergilerinde yazılar yazdı, hikâyeler kaleme aldı.

Ersin Kalkan bugüne kadar çok sayıda meslek ödülüne layık görüldü. Gazeteciler Cemiyeti Kalkan'a En İyi Röportaj, Araştırma ve Haber dallarında ödüller verdi. "Son Kahramanlar" adlı söyleşisi ve kitabı dolayısıyla Milli Olimpiyat Komitesi Kalkan'a Fair Play Ödülü'nü sundu. Mazlumder, 2011 İnsan Hakları Ödülü'ne de Ersin Kalkan layık görüldü.