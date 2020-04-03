Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

03 Nisan 2020 Cuma, 13:50

Gazeteci Hakan Aygün, Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Aygün söz konusu tweetin kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltın nöbetçi hakimliğe sevk edilen Hakan Aygün tutuklandı.



