Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı
Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle sevk ediği hakimlikçe Aygün tutuklandı.
Gazeteci Hakan Aygün, Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Aygün söz konusu tweetin kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini kaydetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret'
suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltın nöbetçi hakimliğe sevk edilen Hakan Aygün tutuklandı.
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