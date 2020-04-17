Gazeteciler Cemiyeti: RTÜK kararları gözdağı verme operasyonudur

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1, FOX TV ve Halk TV’ye verdiği cezaları “susturma operasyonu” olarak değerlendirdi ve uygulamayı kınadı. Bilgin kanallara verilen cezayı "RTÜK’ün son kararları açık bir şekilde muhalifleri susturma, gözdağı verme operasyonudur” diye özetledi.



Yazılı açıklama yapan Bilgin, devleti yönetenlerin gazetecilerin sorularından korkmaması gerektiğini ifade ederek, “Devlet yönetimindekilerin eleştirilmekten, haberden, soru sorulmasından korkmamaları gerekir. Eleştiriyi, haberi cezalandırarak engellemeye çalışmak mümkün değil” dedi.

‘HER DEVİRDE BAŞ EĞMEYECEK GAZETECİLER OLACAKTIR’

Bilgin, medyanın halkın anayasa tarafından güvenceye alınan haber alma hakkını yerine getirmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları belirtti: “Gazeteciyi siyasi bir iktidarın, partinin, ideolojinin uzantısı gibi görmek, öyle olmayanları da yok etmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Üzgünüm ama her devirde baş eğmeyecek, mesleğini onurla yürütmeye çalışacak gazeteciler olacaktır. Gazetecileri susturmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.”

RTÜK, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Haberde salgınla ilgili haberlerde kullandığı eleştirel ifadeler nedeniyle “salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal'ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiği” iddia edilelerek, üç kez program durdurma ve üst limitten idari yaptırım getirmişti. Yine aynı kanalda “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programında "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle ikinci kez üst limitten idari yaptırım uygulandı.

Durumu “Sözün bittiği yer” diye niteleyen Bilgin, “Maalesef RTÜK iktidarın eleştirilmesini, haber yapılmasını cezalandırmayı misyon edinmiş” dedi.

RTÜK, Tele1 kanalına üç kez program durdurma cezasına karar vermişti. Yine kanala Can Ataklı’nın programında “Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine" sözlerinden dolayı üst limitten idari yaptırımla 3 kez program durdurma kararı verildi.

Tele1’e verilen cezaları anlamanın mümkün olmadığını belirten Bilgin, Halk TV ve Global TV’ye verilen cezaları da değerlendirdi. Bilgin, yayın sırasında istemsiz yanlış ve tümden reddedilebilecek ifade kullanılmasının mümkün olduğunu, ancak kullanılan ifade veya program konuğunun yanlışlıkla sigarasını yakması gibi canlı yayın kazalarına üst limitten idari para cezası verilmesinin ‘insafsızlık’ olduğunu söyledi.

‘MUHALİFLERİ SUSTURMA OPERASYONU’

Bilgin, “RTÜK’ün son kararları açık bir şekilde muhalifleri susturma, gözdağı verme operasyonudur” dedi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Basın kuruluşlarına verilen cezalar da sosyal medyanın gündemine geldi. Sosyal medya platformu Twitter'da, #HalkınHaberAlmaHakkı etiketiyle en çok konuşulan konu olarak gündem listesine girdi.