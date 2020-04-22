Gazeteniz Cumhuriyet'i, bugün ve yarın marketlerden alabilirsiniz

Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan koronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki 4 günü kapsaması öngörülüyor. Ramazan ayının başlaması nedeniyle esnetilen yasak kapsamında, bugün ve yarın bakkal ve marketler 09.00-14.00 arasında açık olacak. Bu saatler arasında size en yakın bakkal ya da markete giderek gazeteniz Cumhuriyet'i alabilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2020 Çarşamba, 21:50





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