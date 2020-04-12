Gaziantep teknik direktörü Aralık’ta koronavirüse yakalanmış

12 Nisan 2020 Pazar, 10:59

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına ülkesinde karantinada kaldığı günleri anlatırken virüsü Aralık ayında geçirdiğini söyledi.

Rumen teknik adam görüntülü bağlantıda virüsü İstanbul havalimanında Çinlilerden kaptığını düşündüğünü söylerken yakın zamanda Türkiye'deki kulüplerin başkanlarının video konferansta bir araya gelerek liglerin başlaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Sumudica şöyle konuştu:

”İstanbul havalimanına gittiğimde çok tedirgin olmuştum. Oradaki havalimanında çok fazla Çinli görmüştüm ve bence virüsü oradan kaptım. Bana sorarsanız ben ligleri başlatmazdım. Ben Aralık ayında bu virüsü geçirmiş olduğumu düşünüyorum. Zatürre geçirdim. Tat alamadım, koku alamadım. Ayrıca tüm personelim de geçirdi. Bence ülkemizdeki bir çok insan enfekte olmuş durumda. Ama asemptomatik, yani hissetmiyorlar. Diğer insanlar muhtemelen çok kolay geçiriyor. Ülkeme döndüm, 21 gündür evdeyim. Evde çok dikkatli şekilde yaşamaya devam ediyorum. Zaten çok fazla dışarı çıkmayı seven birisi değilim. Bu salgınla birlikte futbol kitaplarını çok fazla okuyorum. Çocuklarımın tatili varken görüşemiyorduk ama şimdi çok da hoş olmayan bir şekilde birlikteyiz.”



