Gaziemir Belediye Başkanı’nın eşi koronavirüse yakalandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinin Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın, corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, geçen günlerde eşiyle birlikte yaptırdıkları corona virüsü testinin sonuçlarını aldıklarını, kendi testinin negatif eşi Deniz Arda’nın testinin ise pozitif olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
Değerli dostlarım, önceki gün yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Benim test sonucum negatif çıkarken eşim Deniz Arda’nın test sonucu maalesef pozitif çıktı.
Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, hastalığa ilişkin herhangi bir semptomu yok. Tedavisi evimizde sürecek. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim.
Lütfen siz de tüm tedbirleri rehavete kapılmadan almaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız.
Başta Sayın Neptün Soyer olmak üzere arayan, soran, iyi dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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