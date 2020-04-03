Gaziemir’de 'sosyal market' ile bin aileye gıda desteği
Gaziemir Belediyesi’nin, ekonomik olarak zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere destek olmak amacıyla planladığı “Sosyal Market” faaliyete geçiyor.
Gaziemir Belediye Başkanı
Halil Arda, Sosyal Market’in açılışında
son aşamaya geldiklerini söyledi.
Birçok işletmenin kapandığını, günlük
gelirler ile çalışan birçok vatandaşın
da ekonomik darboğaza düştüğünü
belirtenBaşkan Arda, bu nedenle
Sosyal Market projesini
hızlandırdıklarını, çalışmasına
“sanal” olarak devam edeceğini
söyledi.Başkan Arda, “Ekonomik
olarak sıkıntı yaşayan 1000
aileye sosyal market üzerinden
gıda yardımında bulunacağız.
Bu salgın bitene kadar ailelerimizin
gıda ihtiyaçlarını ekiplerimiz ile
evlerine kadar götüreceğiz.
Amacımız ilçemizde dayanışma
cruhunu geliştirmek” dedi.
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