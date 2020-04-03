Gaziemir’de 'sosyal market' ile bin aileye gıda desteği

03 Nisan 2020 Cuma, 08:38

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sosyal Market’in açılışında son aşamaya geldiklerini söyledi. Birçok işletmenin kapandığını, günlük gelirler ile çalışan birçok vatandaşın da ekonomik darboğaza düştüğünü belirtenBaşkan Arda, bu nedenle Sosyal Market projesini hızlandırdıklarını, çalışmasına “sanal” olarak devam edeceğini söyledi.Başkan Arda, “Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan 1000 aileye sosyal market üzerinden gıda yardımında bulunacağız. Bu salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını ekiplerimiz ile evlerine kadar götüreceğiz. Amacımız ilçemizde dayanışma cruhunu geliştirmek” dedi.

