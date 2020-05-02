Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kuruldu

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinde sanayi üretiminin koronavirüs tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, Covıd-19 Tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmal başlattıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, Covıd-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze’de, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek" dedi.