Geç olmadan şimdi!

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Risk altında çalışan ve Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanlarının sayısı hızla artarken Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketinin hızlıca sağlanması gerektiğini belirterek “Geç olmadan hemen şimdi” uyarısında bulundu.

14 GÜN İZOLASYON

Demir ve Kılıç, ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının salgınla mücadeledeki önemine vurgu yaparak şu görüşleri dile getirdi: “Onlarca sağlık çalışanı Covid-19 tanısı ile 14 gün izolasyona alınmıştır. Ekipman kullanımının malzeme yetersizliğinin, kişisel koruyucu ekipman eksikliğinin bu sonuçtaki payı çok yüksek. Eksiklikler giderilmediği takdirde Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının giderek artacak olması mücadeleye zarar verecektir.

Bir genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi, pandemi sona erene kadar kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemeler listesine alınmalı. Pakette bulunması gereken Covid-19 Bilim Kurulu Rehberi’nde de belirtilen kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi için hemen ihale süreci yapılmalı ve hızlıca hazırlanıp dağıtılmalıdır.”

‘MALZEME EKSİK’ DİYE SORUŞTURMA

Salgının ardından koruyucu malzeme eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına soruşturma açılıyor. Soruşturmalara tepki gösteren Genel Sağlık İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı’na bir mektup göndererek “Soruşturma açmak yerine seslerine kulak verin” çağrısında bulundu.

Genel Sağlık İş Başkanı Zekiye Bacaksız imzasıyla gönderilen mektupta, sağlıkçıların yaşadığı bir dizi sorun sıralandı. Bacaksız, üyelerinin ve tüm sağlıkçıların ortak sorunlarının giderilmesi için şu maddeleri sıraladı:

Koronavirüs ile enfekte olmuş sağlık çalışanlarının olması, halen bu konudaki eksikliği ve alınan tedbirlerin yetersizliğini göstermektedir.

Sağlık personelinin bu dönemde beslenmesi büyük önem arz etmektedir.

Sağlık çalışanlarının hastanelere yakın yerlerde konaklamaları sağlanmalı.

Enfekte olmuş ve halen tespit edilememiş kişilerin toplum içinde rahatça dolaşması salgının yayılma hızını her gün katlamaktadır.

Sahadan gelen bilgiler ışığında test yaptırmak isteyen sağlık personelinin engellendiğine dair duyumlar alınmaktadır. Talepte bulunan herkes için olabildiğince yaygın test yapılmalı.

TTB: TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI TESTTEN GEÇİRİLSİN



Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık mektup göndererek acilen atılması gereken adımları sıraladı. Koca’ya gönderilen mektupta, hekimlerin hastaların test sonuçları hakkında aynı gün bilgilendirilmesi, koruyucu ekipman ve çalışma düzeninde hiçbir eksiklik ve aksaklık yaratılmaması, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının testten geçirilmesi talep edildi:

Açık ve şeffaf olunsun.

Hekimler, hastalarının test sonuçları hakkında aynı gün mutlaka bilgilendirilsin.

Koruyucu ekipman ve çalışma düzeninde hiçbir eksiklik ve aksaklık yaratılmasın.

Covid-19 hastasıyla teması ya da şüphesi olanlardan başlanarak bütün hekim ve sağlık çalışanları testen geçirilsin.