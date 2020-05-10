Geçen yıl restore edilen 150 yıllık tarihi bina tasarım ödülü kazandı

10 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Boş vakitlerimizde Cunda sokaklarında dolaşmak yerine otelden ayrılamadım, fotoğraf çekmek ve bu güzel ama harap olmuş binanın nasıl aslına sadık kalınarak restore edilmiş olduğunu gözlemlemek için. Ve dün gelen bir haber: “Bu yıl 107 ülkeden 105 farklı kategoride tasarımların değerlendirildiği ‘A’Design&Competition Ödülleri’ yarışmasında KHG Mimarlıktan Dr. Mimar Işıl Gençoğlu’nun imzasıyla restore edilen Cunda Despot Evi ‘Altın Ödül’ kazandı. Adayları, tasarım dünyasının önde gelen akademisyenleri, yaratıcı tasarım profesyonelleri ve tecrübeli girişimcilerden oluşan uluslararası jüri değerlendirdi.”

Ayvalık’ın incisi Cunda’nın bu özel yapısının 150 yıllık bir tarihi var. Adını yaptıran din adamından alan bina, Osmanlı döneminde hükümet binası, Kurtuluş Savaşı sırasında da öksüzler evi olarak kullanılmış. Sonraları çok uzun süre metruk halde kalmış.

Yatırımcı İsmail Polat tarafından 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kiralanıp tarihi dokusu korunarak her biri birbirinden farklı 28 odalı bir butik otel haline getirilmiş.

İtalya’dan aldığı bu “Altın Ödül”le yeni dönem turizmde sosyal mesafe kurallarını rahatça uygulayabilecek konumuyla misafirlerini bekliyor Cunda Despot Evi.