‘Gelir desteği artmalı’

11 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 8 Nisan’da gelen yanıtta, verilen maddi desteğin, koronavirüs salgınına karşın 2018’de belirlenen rakam üzerinden devam edeceği bildirildi.

Esen, salgından en fazla etkilenen sektörlerden birinin toplu taşıma hizmetleri olduğuna dikkat çekerek “Özel kişi ve kuruluşlara bakanlıkça yapılması gereken desteğin günün koşularına göre acilen artırılması, tüm yükün belediyelere bırakılmamasında yarar vardır” dedi.