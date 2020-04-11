‘Gelir desteği artmalı’
Eski Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, özel şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik “gelir desteği miktarında herhangi bir artış olup olmadığına” ilişkin 16 Şubat’ta CİMER’e başvurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 8 Nisan’da gelen yanıtta, verilen maddi desteğin, koronavirüs salgınına karşın 2018’de belirlenen rakam üzerinden devam edeceği bildirildi.
Esen, salgından en fazla etkilenen sektörlerden birinin toplu taşıma hizmetleri olduğuna dikkat çekerek “Özel kişi ve kuruluşlara bakanlıkça yapılması gereken desteğin günün koşularına göre acilen artırılması, tüm yükün belediyelere bırakılmamasında yarar vardır” dedi.
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