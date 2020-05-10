Gen düzenleme teknolojisiyle koronavirüs testi acil durum onayı aldı

10 Mayıs 2020 Pazar, 11:32

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), gen düzenleme teknolojisine (CRISPR) dayalı SARS-CoV-2 test kitine ‘acil durum onayı’ verdi. Kovid-19 teşhisinde kullanılmak üzere FDA tarafından onaylanan ilk gen düzenleme testi olan Sherlock™, Cambridge merkezli Biyomedikal Mühendislik firması Sherlock Biosciences tarafından üretildi.

Ödüllü Biyokimya uzmanı Feng Zhang tarafından geliştirilen öncü gen düzenleme teknolojisine (CRISPR) dayanan yeni teşhis kiti, yaklaşık bir saat içinde sonuç veriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sherlock™, klinik test sonuçları sağlamaya yetkili laboratuarlarda SARS-CoV-2 testi için kullanılacak.

Cambridge merkezli Sherlock Biosciences’ın kurucu ve CEO’su Rahul Dhanda, “Firmamızın kuruluşundan bu yana henüz bir yıldan biraz fazla bir süre geçmesine rağmen, bugün, Kovid-19’a sebep olan virüsü hızlı bir şekilde tanılamada kullanılacak ilk FDA onaylı CRISPR teknolojisiyle tarih yazdık” şeklinde konuştu.

Adını yöntemin tam isminin baş harflerinden alan SHERLOCK (Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter unLOCKing) test kiti,burun, ağız veya boğaz sürüntüsünden veya akciğer sıvısından alınan SARS-CoV-2 genetik maddesinin küçük bir parçasını tespit etmeye programlanması yoluyla çalışıyor. Bu küçük parça bulunduğunda, CRISPR enzimi aktive olup sinyal veriyor.

'KORONAVİRÜSE KARŞI SAVAŞTA YARDIMCI OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Firmanın Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi ve MIT Biyomedikal Mühendislik Bölümünden Prof. James J. Collins, “Laboratuvarımız Dr. Feng Zhang ve ekibiyle SHERLOCK’u geliştirmek için işbirliğine girdiğinde, bu CRISPR tabanlı yöntemin küresel sağlığa çok büyük etkisi olacağını biliyorduk. Yerküreyi kaplayan bir sağlık krizi esnasında, FDA’dan onay alan bu ilk CRISPR testinin küresel Kovid-19 pandemisine karşı savaşta yardımcı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Firmanın bir diğer yöneticisi Dr. David R. Walt ise pandemiyle mücadelede hızlı tanılamaya erişimin önemine değinerek “SHERLOCK, tek bir moleküldeki bir DNA veya RNA dizilimindeki tek bir değişimi hızla tanımlama imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Dünyanın önde gelen biyokimya uzmanlarından olan Feng Zhang, geçtiğimiz yıllarda geliştirdiği gen düzenleme teknolojisi CRISPR sayesinde pek çok prestijli ödülün sahibi olmuştu. Zhang ve arkadaşları, bu test yaklaşımını 2017’de geliştirmiş ve bu yaklaşımın Zika ve Dang virüslerini tespit edebildiğini kanıtlamışlardı.





(Birgün)