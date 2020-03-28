Genç futbolcu Ozan Kabak'tan koronavirüs mesajı
Dünyanın en değerli genç futbolcuları arasında yer alan, Almanya Ligi Bundesliga’daki temsilcilerimizden milli futbolcumuz Ozan Kabak, koronavirüs salgınına ilişkin verdiği mesajda, "Kendimizi, ailemizi ve ülkemizi korumak için lütfen zorunda olmadıkça dışarı çıkmayalım” dedi.
Dünyanın en değerli genç futbolcuları arasında yer alan, Almanya Ligi Bundesliga’daki temsilcilerimizden milli futbolcumuz Ozan Kabak, Covid-19 salgınına ilişkin mesaj verdi.
S Sport'a konuşan Kabak, “Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Tedbirli ve dikkatli olmak zorundayız. Kendimizi, ailemizi ve ülkemizi korumak için lütfen zorunda olmadıkça dışarı çıkmayalım” dedi.
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