Genç futbolcu Ozan Kabak'tan koronavirüs mesajı

28 Mart 2020 Cumartesi, 13:30

Dünyanın en değerli genç futbolcuları arasında yer alan, Almanya Ligi Bundesliga’daki temsilcilerimizden milli futbolcumuz Ozan Kabak, Covid-19 salgınına ilişkin mesaj verdi.

S Sport'a konuşan Kabak, “Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Tedbirli ve dikkatli olmak zorundayız. Kendimizi, ailemizi ve ülkemizi korumak için lütfen zorunda olmadıkça dışarı çıkmayalım” dedi.