Genç meclis üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğurcan Demir, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Twitter adresinden bildiren Başkan İlgezdi: Seni hiç unutmayacağız güzel yavrum
Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur Demircan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP'li genç meclis üyesinin yaşamını yitirdiğini Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Twitter adresinden paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.
Başkan İlgezdi'nin paylaştığı mesajda, "Belediye Meclis Üyemiz Uğurcan Demir'i, gencecik fidanımızı bugün Koronavirüsten kaybettik... Çok üzgünüm, kelimelerin boğazda düğümlendiği bir an yaşıyorum. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve partimizin başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız güzel yavrum..." ifadeleri kullanıldı.
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