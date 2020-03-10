‘Gençlere online BES kolaylığı sunuyoruz’

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Online satış ile internet kullanım alışkanlığı yüksek olan gençlere, geleceklerini kolayca güvence altına alma imkânı sunduklarını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Gençlerin satın alma sürecini online olarak kolay, hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabileceği bir deneyim tasarladık. Kurumsal internet sitemiz üzerinden dakikalar içerisinde bireysel emeklilik hesabı açtırabiliyorlar” dedi.

SEKTÖRDEN

- TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ve Azerbaycan Cumhuriyeti AGRAR Sigorta Fonu arasında, “Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Niyet Beyanı” imzalandı. TARSİM Türkiye modelini Azerbaycan’a taşıyacak.

- Generali Sigorta’nın, Sivas’la ilgili sigortacılık haritasına göre bu ilde sigorta hizmeti alanların yüzde 69’u 35-60 yaş arasında. En çok tercih edilen sigortalar trafik sigortası (yüzde 69) ve kasko (yüzde 19) oldu.

- MetLife, BM Kadın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi bünyesinde, işyeri ve toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere geliştirilen bir dizi taahhüdü imzalayan ABD merkezli ilk sigorta şirketi oldu.