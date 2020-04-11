Genco Erkal’dan müjde: Marx geri geldi!
Genco Erkal’ın 2008 yılında sahnelediği ‘Marx’ın Dönüşü’ artık Youtube’da izlenebilir.
Genco Erkal kendi kişisel Twitter hesabından yaptığı duyuruyla “Marx’ın Dönüşü” adlı oyununun artık Youtube’da izlenebileceğini duyurdu. 10 Nisan Cuma günü erişime açılan oyunu ilk gün 40 bine yakın tiyatrosever izledi.
Erkal haberi Twitter’dan şu sözlerle duyurdu: “Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosu’nun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle.”
Howard Zinn’in “Marx in Soho” adıyla yazdığı tek kişilik oyunu dilimize Özüm Özgülgün çevirdi ve Genco Erkal yönetti. Kostümleri Özlem Kaya’ya ait olan oyunu yayına hazırlayan isimse Selçuk Metin.
Video Haberler
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!
- Dakikalarca durakta beklediler