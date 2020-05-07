Genel-İş: 'İşçiler salgına karşı korumasız'

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Genel-İş Sendikası, “Kovid-19 Salgını ve İşyerlerindeki Durum Araştırma Anketi”nin ikincisinin sonuçlarını rapor halinde yayımlandı.

44 şube başkanına her ay uygulanan ankette ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- 28 şube örgütlü oldukları işyerlerinde Kovid-19 vakası olduğunu belirtti. 13 şube belediyede, 18 şube belediye şirketinde, 5 şube hastanede, 1 şube konut işyerlerinde ve 2 şube de üniversitede vaka olduğunu bildirdi.

- Ankette belediye işyerlerinin birimler bakımından risk düzeyi sıralaması ölçülmeye çalışıldı. Buna göre en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü birimler temizlik işleri, zabıta, parkbahçeler ve idari-mali hizmetler oldu.

- Şubelerin yüzde 65.9’u salgına karşı ya önlem alınmadığını ya da alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade etti.

- 26 şube işçilere ücretsiz ve uygun koruyucu donanım verildiğini ifade ederken 17 şube bu konuda aksaklıklar yaşandığını, 1 şube koruyucu donanım sağlanmadığını ifade etti.

- Belediye başkanları görevden alınan belediyelerde çalışma koşulları diğer işyerlerine oranla çok daha kötü. En temel önlemlerin dahi alınmadığı görülüyor.