Genel Sağlık-İş Başkanı’ndan 'kod' tepkisi: Pandeminin etkisi belirlenemiyor

29 Nisan 2020 Çarşamba, 11:52

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs vakalarının girişinde DSÖ kodları kullanması gerektiğini belirterek, “DSÖ kodlarına göre raporlanmaması COVID-19 ölüm sayılarının az gösterilmesine yol açmakta, bu da pandeminin ülkemizdeki etkilerinin tam olarak belirlenememesine neden olmaktadır” dedi.

Bacaksız yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin koronavirüse ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kodlarını kullanmamasına tepki gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Test ile kanıtlanmış vaka "U07.1" ve klinik bulgu ile tanımlanmış vaka "U07.2" kodlarını önerdiğini vurgulayan Bacaksız, şu görüşlere yer verdi:

“DSÖ’nün önerdiği kodların Türkiye’de ölüm bildirim sisteminde karşılığının farklı olması nedeniyle, bu kodların Türkiye’de kullanılamayacağı belirtilmektedir. Türkiye’de ölüm bildirim sisteminde U07.1 kodunun karşılığı MERS, U07.2 kodunun karşılığı ise Avian İnfluenza Enfeksiyonudur. Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında ölüm kayıtları için temel olarak test ile tanımlanmış ya da tanımlanmamış vakalar için kodlama yapılmaktadır.

"ÖLÜM SAYILARININ AZ GÖSTERİLMESİNE YOL AÇIYOR"

Sağlıklı raporlama ve karşılaştırma için COVID-19 ölümlerinin Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlanması gerekmektedir. COVID-19 ölümlerinin DSÖ kodlarına göre raporlanmaması COVID-19 ölüm sayılarının az gösterilmesine yol açmakta, bu da pandeminin ülkemizdeki etkilerinin tam olarak belirlenememesine neden olmaktadır.

Vaka ve ölüm sayıları bizden fazla görünen birçok ülke DSÖ’nün kriterlerini kullanarak bildirim yapmakta ve bu nedenle sağlık sistemi en güçlü olan Almanya’nın bile ölüm oranları Türkiye’nin çok üzerinde görünmektedir.

"TESTLERİN GÜVENİRLİĞİ DÜŞÜK"

Covid- 19’a bağlı ölüm rakamları konusunda bir başka konu ise testlerin güvenirliği noktasındadır. Zira PCR testleri hastalığın başlangıç evrelerinde yüzde 75 çıksa da ilerlediği evrelerde bu oran yüzde 45’lere kadar düşmektedir. Yani bu testlerin güvenirliği bu kadar düşük iken sadece test verileri üzerinden vaka ve ölüm bildirimi yapılması bilimsel bir yaklaşım olmayacaktır.”