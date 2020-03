George R.R. Martin karantinayı fırsata çevirdi

20 Mart 2020 Cuma, 10:50

“Game of Thrones” roman ve TV serileriyle tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan yazar George R.R. Martin’den sevindirici bir haber geldi. Ünlü yazar koronavirüs salgını yüzünden herkesin evlerine kapandığı şu günlerde kendini yazmaya verdiğini ve son dokuz yıldır üzerinde çalıştığı ama bir türlü sonlandıramadığı “The Winds of Winter” (Kış Rüzgarları) adlı romanını bitirmek üzere çalıştığını duyurdu.

George R.R. Martin (71) kendi blogunda şu açıklamayı yaptı: “Benim için endişelenenlere… Evet, yaşım ve fiziki durumum yüzünden risklere en açık nüfus grubunda olduğumun farkındayım. Ama şimdilik kendimi iyi hissediyorum ve tüm gerekli önlemleri de alıyoruz. Uzak bir yerde kendimi izole ettim. Yanımda bir çalışanım var ve ne kasabaya iniyorum ne de birisiyle görüşüyorum. İşin aslı gerçek dünyadan çok Westeros’ta vakit geçiriyorum, her gün yazıyorum. Yedi Krallık’ta çok korkunç işler dönüyor ama belki de burası daha korkunçlaşacak gibi. Bazen haberleri izlerken bir bilim-kurgu romanının içinde yaşadığımız hissine kapılıyorum. Ama hayır, çocukken hayalini kurduğum, Ay’da şehirler inşa ettiğimiz, Mars’ı kolonileştirdiğimiz, Üç Yasa ile ev robotları programladığımız ve uçan arabaların olduğu bilim-kurgu romanı değil bu. Pandemi öykülerini oldum olası sevmemişimdir… Umalım ki bu günleri sağ salim atlatalım. Esen kalın dostlar. Sonradan üzülmektense tedbirli olmakta fayda var.”



Anlaşılan o ki “Game of Thrones” TV dizisine ilham olan “A Song of Ice and Fire” (Buz ve Ateşin Şarkısı) serisinin altıncı cildi bitecek gibi görünüyor. Hatta salgın ve karantina tahmin edilenden uzun sürerse tüm serinin son romanı olan “A Dream of Spring” bile bitebilir.